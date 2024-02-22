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Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье

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Власти рассказали о мальчике, умершем на тренировке в Приморье

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Врачи установили, что у 6-летнего мальчика, умершего на тренировке по рукопашному бою в Приморье, было сердечное заболевание, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.

Накануне вечером, по данным прокуратуры Приморья, в поселке Тавричанка шестилетний мальчик во время тренировки по рукопашному бою почувствовал себя плохо. Работникам скорой помощи не удалось его спасти. СК возбудил уголовное дело по статье “причинение смерти по неосторожности”. В минздраве рассказали РИА Новости, что вызов скорой был оценен как экстренный, бригада прибыла через 23 минуты, что соответствует нормативу.

“Гипертрофическая кардиомиопатия, такой предварительный диагноз врачей”, – сказал собеседник.

Гипертрофическая кардиомиопатия — генетически обусловленное заболевание миокарда, характеризующееся гипертрофией миокарда левого и/или правого желудочка.

горняк
Взято отсюда
Источник

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