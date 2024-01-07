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Власти рассказали о теплоснабжении дома на юго-востоке Москвы после утечки

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Власти рассказали о теплоснабжении дома на юго-востоке Москвы после утечки

Жители Москвы держат руки над батареей. Архивное фото

Теплоснабжение одного дома по улице Волочаевская на юге столицы осуществляется по резервной схеме, сообщили РИА Новости в префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отсутствии теплоснабжения в восьми домах на юго-востоке столицы. В префектуре рассказали, что она не соответствует действительности.

“Теплоснабжение одного дома по улице Волочаевская в настоящее время осуществляется по резервной схеме из-за утечки на теплосети, которая будет устранена в ближайшее время”, – сообщили в префектуре.

Также уточнили, что все службы сейчас находятся на месте.

новости Локтевский
Взято отсюда
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