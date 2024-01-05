Власти Севастополя: в городе упала и не взорвалась выпущенная ВСУ ракета

Сбитая над Севастополем ракета, по предварительным данным, упала недалеко от здания университета и не взорвалась, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.«”По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась. Туда выехали спецслужбы для проверки информации”, – написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что отраженная ранее в четверг атака ВСУ на город стала самой массированной за последнее время.

Ранее Развожаев проинформировал об отмене в городе воздушной тревоге, которая продлилась около 1,5 часа.

Губернатор, в частности, сообщил об отражении воздушной атаки на город. В результате попадания осколка в жилой дом на улице Глухова пострадал человек. Он госпитализирован.

Находившийся на месте происшествия шестилетний ребенок не пострадал, но напуган, к нему направлена педиатрическая бригада, добавил Развожаев.

Радио Sputnik рассказало, что российские спецслужбы вычислили всех, кто выложил в Сеть видео ударов ВСУ по Крыму.

Взято отсюда.