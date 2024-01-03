Власти: в Курской области 17 домов остались без отопления после атаки ВСУ

В результате воздушной атаки ВСУ в Железногорском районе Курской области повреждена подстанция, сообщил глава региона Роман Старовойт.«

"В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов. Идет подключение по резервной схеме", – написал он в Telegram-канале.

Старовойт добавил, что из-за скачка напряжения и гидроудара в Железногорске произошел прорыв теплотрассы, в результате чего 17 многоквартирных домов остались без отопления.«”Последствия атаки устраняются. По моему поручению на место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин”, – заключил губернатор.

Он отметил, что для безопасной организации работ по восстановлению повреждений специалисты были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. «”В результате в настоящее время в городе отсутствуют энергоснабжение и теплоснабжение. В течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы”, – заверил Старовойт.

Радио Sputnik сообщало, что над Курской областью сбили украинский беспилотник.

Взято отсюда.