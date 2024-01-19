Власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить концерт певицы Дианы Арбениной, проведение которого запланировано на 27 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

В комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить выступление исполнительницы. Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока ответил ему, что артистка «официально не является иноагентом или релокантом».

«Деятельность ее группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре. Ваша гражданская позиция понятна и оправдана… Согласование концертов (следовательно, их отмена) в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках (с открытым доступом зрителя)… Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам», — сказано в ответе МЦУ.

В центре также указали, что администрация не является организатором концерта, поэтому она не может отменить мероприятие, а может лишь рекомендовать это сделать.

«Такая рекомендация организаторам направлена», — добавили в МЦУ.

До этого в Иркутске состоялся концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», несмотря на протесты активистов и многочисленные отмены выступлений артистки в других городах страны.

Ранее сообщалось, что концерты Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) отменили в Таиланде.

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