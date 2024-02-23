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Влияние новых санкций на работу платежной системы «Мир» оценили

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НСПК: санкции США не повлияют на работу платежной системы «Мир» в России

Влияние новых санкций на работу платежной системы «Мир» оценили

Новые санкции США против Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов на территории России. Сервисы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) не будут ограничены для клиентов, об этом заявили в пресс-службе НСПК, передает РИА Новости.

«Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны», — сообщили в НСПК.

Уточняется, что операции по картам международных платежных систем, которые были выпущены банками России, продолжают обрабатываться в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против оператора карт «Мир» и ряда российских банков. Основания для ограничений в американском ведомстве не пояснили.

Взято
отсюда

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