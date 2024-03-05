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“Внимание всем!” Под Москвой проверят работу систем оповещения населения

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"Внимание всем!" Под Москвой проверят работу систем оповещения населения

В Подмосковье в среду с 10:30 до 12:00 будет проведена проверка работы сирен с непрерывным звуковым вещанием “Внимание всем!”, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Московской области.

В этот день в 10:43 зрителей телеканалов из первого мультиплекса, а также телеканала “360” во время эфира попросят соблюдать спокойствие.«

"Будет включено речевое сообщение: "Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие"", – говорится в материале РИАМО.

Радио Sputnik также рассказало, как в Подмосковье прошли учения по обеспечению безопасности избирателей.

Взято отсюда.

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