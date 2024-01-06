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Внук Никиты Хрущева умер в Москве

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Внук Никиты Хрущева умер в Москве на 70-м году жизни

Внук Никиты Хрущева умер в Москве

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева умер на 70-м году жизни в своей московской квартире на Тверской улице. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, Алексей Аджубей позвонил другу и сообщил о плохом самочувствии. Приехавшие на место медики не смогли сразу попасть в квартиру, а когда дверь удалось открыть, они констатировали смерть Аджубея.

Причина смерти в настоящий момент устанавливается. По данным РЕН ТВ, к дому погибшего приехала скорая помощь, МЧС и полиция.

Взято
отсюда

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