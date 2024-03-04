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Во Франции обнародовали список военной помощи Украине

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Министерство ВС Франции обнародовало список военной помощи УкраинеСюжетМинобороны:

Во Франции обнародовали список военной помощи Украине

Во Франции обнародовали список военной помощи, предоставленной Украине за последних два года. В перечень, который был составлен Министерством ВС страны, входят дальнобойные ракеты и ПВО.

Таблица из 50 пунктов включает как защитное снаряжение, так и различные средства связи, вооружение и беспилотные аппараты. Данные в списке приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года, до подписания между Парижем и Киевом двустороннего соглашения об обеспечении безопасности.

Среди систем ПВО, которые Франция обозначила среди приоритетных направлений поддержки Украины, к концу 2023 года было поставлено две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, а также одна франко-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T.

Помимо этого, к концу 2023 года Париж передал Украине 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть снятых с вооружения гаубиц TRF1, четыре реактивных системы залпового огня.

Ранее стало известно, что Министерство Вооруженных сил Франции заказывает у военной промышленности две тысячи беспилотников, 100 из которых летом направят на Украину.

Помимо этого, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину. Позже глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню пояснил слова Макрона, заявив, что на конференции в Париже европейские лидеры обсуждали различные возможности для усиления поддержки Киева.

Взято
отсюда

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