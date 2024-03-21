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Во Франции пошутили про подготовку Макрона к драке с Путиным

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Филипп поиздевался над Макроном из-за фото на тренировке по боксу

Во Франции пошутили про подготовку Макрона к драке с Путиным

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X пошутил, что президент страны Эммануэль Макрон ходит на тренировки по боксу, чтобы подраться с главой России Владимиром Путиным.

«Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится», — сыронизировал он, комментируя фотографию французского лидера с тренировки.

Филиппо полагает, что подобными снимками Макрон пытается выставить себя сильным лидером, что, по его словам, является безыскусной пропагандой.

Взято
отсюда

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