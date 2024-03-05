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Во Франции потребовали остановить «безумного» Макрона

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Политик Филиппо: Макрон стремится к войне, его необходимо остановить

Во Франции потребовали остановить «безумного» Макрона

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента страны Эммануэля Макрона в стремлении к войне. Об этом он заявил в соцсети X.

«Безумный и покорный НАТО Макрон явно хочет войны! Остановите Макрона, остановите НАТО!» — призвал политик, комментируя слова французского лидера о скорой войне в Европе.

Ранее Макрон допустил возможность отправки западных сухопутных войск на Украину, что вызвало волну критики. В частности, в Париже прошла акция протеста против отправки военнослужащих на территорию страны.

Взято
отсюда

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