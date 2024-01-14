Le Monde: Украина столкнулась с промышленным отставанием за два года конфликта

Украина столкнулась с промышленным отставанием за два года конфликта с Россией, заявил французский обозреватель Эммануэль Гриншпан. Об этом пишет Le Monde.

По словам журналиста, России этого удалось избежать. «Поскольку Украина вступает в третий год конфликта, она сталкивается с растущим промышленным отставанием по сравнению с Россией», — отметил он. Обозреватель напомнил, что Киев продолжает зависеть от поддержки западных партнеров. Еще одним фактором отставания он назвал коррупцию.

«На протяжении десятилетий этот сектор, который когда-то был огромным в советскую эпоху, страдал от коррупции и пренебрежения, создавая глубокое недоверие между промышленниками, военными, государством и гражданским обществом», — объяснил автор.

Ранее издание Politico писало, что возможности европейского военно-промышленного комплекса (ВПК) не соответствуют потребностям Украины в боеприпасах. Европейскому ВПК потребуются месяцы, если не годы, чтобы привести производственные возможности в соответствие с потребностями Украины.

Взято

отсюда

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