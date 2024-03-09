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Во Владимире в медицинском учреждении умерла беременная женщина

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Во Владимире в медицинском учреждении умерла беременная женщина

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Следователи организовали проверку после смерти беременной женщины в медицинском учреждении города Владимира, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. «”Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится процессуальная проверка по факту смерти беременной женщины 1989 года рождения в одном из медицинских учреждений Владимира”, – сообщило СУСК.

Отмечается, что следователем изъята документация, проводятся опросы лиц и иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

новости Алтайский
Взято отсюда
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Во Владимире в медицинском учреждении умерла беременная женщина

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото Следователи организовали проверку после…

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