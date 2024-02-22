Во Владимире возбудили уголовное дело после избиения школьника учителем

Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото

Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником возбуждено во Владимире по факту избиения учителем школьника на уроке, сообщило СУСК РФ по Владимирской области.

Видео появилось в четверг в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина несколько раз рукой бьет мальчика. Прокуратура и СК начали проверки. Администрация города проинформировала, что учитель уволен.

“Следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к учащемуся в школе во Владимире”, – говорится в Telegram-канале СУСК.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По предварительным данным, инцидент произошел в среду во время урока английского языка. Педагог “по причине несоблюдения учеником 2010 года рождения дисциплины применил к нему насилие, в том числе нанес несколько ударов”.

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