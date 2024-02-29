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Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на производстве

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Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на производстве

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото

Пожарные ликвидировали открытое горение на мебельном производстве во Владимирской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости о тушении пожара на мебельном производстве в микрорайоне Дмитровская Слобода городского округа Муром, площадь возгорания составляла 800 квадратных метров, пострадавших нет.

“Во Владимирской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение”, – говорится в сообщении.

горняк
Взято отсюда
Источник

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