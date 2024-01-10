Во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Открытое горение на складе при швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
“Во Владимирской области сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение”, – говорится в сообщении ведомства.
Ранее ГУМЧС по региону сообщал, что загорелся склад при швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области, пожар был локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
новости Алтайский
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