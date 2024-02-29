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Во Владимирской области загорелось здание мебельного производства

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Во Владимирской области загорелось здание мебельного производства

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото

Пожар тушат на мебельном производстве во Владимирской области, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

“В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на производстве мебели по адресу: о. Муром, мкр. Дмитровская Слобода, ул. Октябрьская, д. 45. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из-за высокой горючей загрузки огонь быстро распространялся и составил 800 квадратных метров”, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на 00.45 мск пожар локализован, погибших и пострадавших нет, на месте работают четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

Горняк22
Взято отсюда
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