Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами

Вид на город Владивосток. Архивное фото

Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке, сообщают администрации городских округов.

“Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег. Согласно информации Центра “Цунами”, волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск)”, – сообщили журналистам в мэрии Владивостока.

Администрация Находкинского городского округа сообщает, что в 17.10 (10.10 мск) произошло землетрясение в Японском море. Магнитуда 7,2 балла.

“Возможна угроза цунами. Ожидаемая высота волны в Находке 0,31 метра, время прохождения 18.51 (11.51 мск), во Врангеле 0,28 метра, время 18.42, в Ливадии 0,57 метра, время 18.59. Производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет”, – сообщают власти Находки.

Горняк22

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