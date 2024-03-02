Во Владивостоке поезд столкнулся с легковушкой

Рабочие на путях. Архивное фото

Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути перед движущимся составом во Владивостоке, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ДВЖД.

В социальных сетях ранее распространилось видео инцидента: легковой автомобиль находится на путях, с ним сталкивается поезд, который провозит авто вперёд на несколько метров. Сообщалось, что якобы водитель был пьян, не справился с управлением и выехал с дороги. Снес ограждение, выехав на ж/д пути, где и произошло столкновение.

Как уточнили в ДВЖД, инцидент произошел ночью в субботу на станции Первая речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке: легковой автомобиль выехал на пути вне железнодорожного переезда перед приближающимся грузовым поездом.

“Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате ДТП схода подвижного состава нет, на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло”, – сообщил собеседник агентства.

новости Алтайский

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