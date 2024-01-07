Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Во время конфликта в заведении в Домодедово пострадали два человека

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Во время конфликта в заведении в Домодедово пострадали два человека

Сотрудник полиции. Архивное фото

В конфликте в подмосковном Домодедово пострадали два человека, сообщили на сайте МВД Медиа.«

"Сегодня в дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о том, что в одном из заведений, расположенных на улице Гагарина, гражданин в ходе конфликта с мужчиной применил в помещении предмет, визуально похожий на гранату. В результате инцидента два человека получили телесные повреждения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий фигурант был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции", — говорится в сообщении.

Нарушителем порядка оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения

Полицейские проводят разбирательство, по результатам которого примут решение в установленном законом порядке.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, специалисты ведомства не проводили работ из-за инцидента.

“МЧС работ не проводило, пожара и разрушений не последовало”, — пояснили в управлении.

Сегодня СМИ сообщали, что в помещении кальянной в подмосковном Домодедово взорвалась граната.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Посетители бара в Барнауле подрались на дороге в ночь на Рождество

07.01.2024

 Происшествия

Два человека погибли на Алтае в жутком ДТП рядом с местом, где разбился Евдокимов

07.01.2024

 Интересное

Настя Ивлеева опровергла заявление Собчак о своем отъезде в Дубай

07.01.2024

 Интересное

Девушка из Барнаула попыталась заработать на маркетплейсе и лишилась денег

07.01.2024

 Интересное

Массовая смертельная авария произошла на трассе в Зональном районе

07.01.2024

Thumbnail
Интересное

В МЧС поделились подробностями массовой смертельной аварии в Алтайском крае

07.01.2024

 Интересное

В 2024 году заработают новые правила, по которым банки возвращают деньги

07.01.2024

 Интересное

Рождество Христово: главные традиции великого праздника

07.01.2024

 Интересное

Елки-палки. Когда и как жители Барнаула могут избавиться от новогодних деревьев

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix