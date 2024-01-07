Во время конфликта в заведении в Домодедово пострадали два человека

Сотрудник полиции. Архивное фото

В конфликте в подмосковном Домодедово пострадали два человека, сообщили на сайте МВД Медиа.«

"Сегодня в дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о том, что в одном из заведений, расположенных на улице Гагарина, гражданин в ходе конфликта с мужчиной применил в помещении предмет, визуально похожий на гранату. В результате инцидента два человека получили телесные повреждения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий фигурант был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции", — говорится в сообщении.

Нарушителем порядка оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения

Полицейские проводят разбирательство, по результатам которого примут решение в установленном законом порядке.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, специалисты ведомства не проводили работ из-за инцидента.

“МЧС работ не проводило, пожара и разрушений не последовало”, — пояснили в управлении.

Сегодня СМИ сообщали, что в помещении кальянной в подмосковном Домодедово взорвалась граната.

новости Локтевский

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