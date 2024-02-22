Во всеволожском спортивном клубе ребенок получил тяжелую травму

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Ребенку проломил голову плохо закрепленный карниз в спортивном клубе во Всеволожске, сообщает прокуратура Ленинградской области. «”Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту падения 21 февраля на несовершеннолетнего карниза в спортивном клубе “Ника+” в городе Всеволожск”, – говорится в сообщении.

Установлено, что 9-летний ребенок в спортивной секции по единоборствам наступил на оконную штору, “которая была ненадлежащим образом закреплена”, в результате падения карниза у мальчика “перелом теменной кости”.

Добавляется, что мальчик доставлен в Ленинградскую областную больницу, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Горняк22

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