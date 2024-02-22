реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Во всеволожском спортивном клубе ребенок получил тяжелую травму

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Во всеволожском спортивном клубе ребенок получил тяжелую травму

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Ребенку проломил голову плохо закрепленный карниз в спортивном клубе во Всеволожске, сообщает прокуратура Ленинградской области. «”Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту падения 21 февраля на несовершеннолетнего карниза в спортивном клубе “Ника+” в городе Всеволожск”, – говорится в сообщении.

Установлено, что 9-летний ребенок в спортивной секции по единоборствам наступил на оконную штору, “которая была ненадлежащим образом закреплена”, в результате падения карниза у мальчика “перелом теменной кости”.

Добавляется, что мальчик доставлен в Ленинградскую областную больницу, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм
«Полагаете ли вы существующий уклад жизни в стране правильным и справедливым?» Изучаем анкету для школьников в военкомате

«Полагаете ли вы существующий уклад жизни в стране правильным и справедливым?» Изучаем анкету для школьников в военкомате

Нужно выбрать один из пяти вариантов, но лучше не ошибаться…

Узнать больше
Автокредиты — для идиотов? Разбираемся, есть ли резон влезать в долги при ключевой ставке 16%

Автокредиты — для идиотов? Разбираемся, есть ли резон влезать в долги при ключевой ставке 16%

Мы просчитали несколько вариантов кредита для популярного кроссовера 25 февраля…

Узнать больше
«Обнулила девственность»: знойная ведущая показала, как «скрутила» счетчик партнеров

«Обнулила девственность»: знойная ведущая показала, как «скрутила» счетчик партнеров

Ради невероятного обряда она отправилась в джунгли 25 февраля 2024,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp