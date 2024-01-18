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Водитель на Урале получил три года колонии после гибели трех человек в ДТП

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Водитель на Урале получил три года колонии после гибели трех человек в ДТП

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении водителю в Челябинской области, по вине которого в ДТП погибли три пассажира, а четвертый получил тяжелые травмы, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 28 мая 2023 года вечером мужчина на автомобиле “Лада Калина”, в котором находились четверо не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, приближаясь к главной дороге “Обход Челябинска”, не уступил дорогу грузовому автомобилю Mercedes, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП две 22-летние пассажирки скончались на месте, 22-летний пассажир скончался в медучреждении, 20-летняя девушка получила тяжелые травмы. «”Сосновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя города Златоуст… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года”, – говорится в сообщении.

Кроме того, судом удовлетворены иски троих потерпевших о взыскании морального ущерба на общую сумму 2,5 миллиона рублей, уточняется в сообщении.

Водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека), добавляет пресс-центр.

Горняк22
Взято отсюда
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