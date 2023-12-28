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Водителям хотят продлить срок обжалования штрафов

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Водителям хотят продлить срок обжалования штрафов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), продлевающие водителям срок обжалования штрафов, пишет “Парламентская газета”.

Согласно статье 30.3 КоАП, срок оспаривания постановлений об административных правонарушениях составляет 10 суток с момента получения постановления о взыскании.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил изменить формулировку “10 суток” на “10 дней”.«”Сейчас в КоАП говорится о десяти сутках, и в них входят нерабочие, праздничные и выходные дни. У людей в результате теряется время на обжалование. Предстоят новогодние праздники, как раз десять дней. Если человеку вынесли штраф перед Новым годом, то обжаловать его он не успеет”, – сказал депутат.

Нилов подчеркнул, что если указать “дни”, период оспаривания будет дольше – он не будет включать выходные и праздники.

Радио Sputnik также писало, что московские водители готовы лучше соблюдать ПДД за “бонусы”.

Взято отсюда.

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