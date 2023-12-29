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Водительские права, истекающие в 2024 и 2025 годах, продлят автоматически

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Водительские права, истекающие в 2024 и 2025 годах, продлят автоматически

Срок действия водительских прав, которые истекают в 2024 и 2025 годах, продлят на три года, сообщает МВД Медиа.«

"Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу", – говорится в сообщении.

Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, нововведение коснется как водителей, использующих транспорт в личных целях, так и тех, кто осуществляет коммерческую деятельность.«”Теперь в течение трех лет необходимости в замене “просроченных” водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически”, – отметила она.

Радио Sputnik сообщало, что к апрелю 2024 года перепишут правила дорожного движения.

Взято отсюда.

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