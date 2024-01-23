«Роман Сапоньков»‘ class=”item-image” >

В Петербурге неизвестные вскрыли машину военного корреспондента Романа Сапонькова и подбросили украинские шевроны. Об этом сообщил сам военкор в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо этого они забрали шеврон «Двух майоров». Больше из машины ничего не пропало.

Еще в декабре Сапонькову и его коллеге Дмитрию Стешину залили монтажной пеной входные двери в Петербурге. Позже полиция задержала предполагаемых злоумышленников — ими оказались местные подростки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

До этого на севере Москвы задержали нарисовавших пентаграммы у двери военкора Валентина Трушнина. По словам источников журналистов, полицейские поймали ранее судимых молодого человека 1995 года рождения и девушку 1998 года рождения. За выполнение подобных заданий из украинского чат-бота рецидивисты получали по пять тысяч рублей.

Ранее полиция задержала украинского наводчика, который передал ВСУ координаты для удара по автомобилю российского журналиста.

Что думаешь?