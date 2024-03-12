Военно-транспортный Ил-76 потерпел авиакатастрофу в Ивановской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что трагедия произошла около 13:00 мск, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.«

"По докладу с места происшествия, причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы", – рассказали в ведомстве.

Радио Sputnik также назвало возможную причину крушения вертолета Ми-8 в Карелии.

Взято отсюда.