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Военную операцию ВСУ по захвату Крыма оценили

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В парламенте назвали популизмом анонсированную операцию ВСУ по захвату Крыма

Военную операцию ВСУ по захвату Крыма оценили

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом новую операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) по захвату Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассказы о том, что они скоро будут на берегах Крыма, ни что иное как очередной популизм. Военная операция Зеленского закончится для него и его боевиков плачевно, не успев даже начаться. Россия способна защитить свои территории от любого агрессора», — сказал он.

Шонус подчеркнул, что жители полуострова за последние десять лет неоднократно слышали заверения киевских властей о скором захвате полуострова.

Взято
отсюда

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