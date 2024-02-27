Вокзал в брянском поселке Суземка получил повреждения при обстреле ВСУ

Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото

Здание железнодорожного вокзала и пассажирская платформа повреждены в поселке Суземка Брянской области в результате украинского обстрела, никто не пострадал, движение поездов осуществляется по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).

Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об украинском обстреле поселка Суземка, в результате которого ранены пять мирных жителей и частично повреждено административное здание. «”В результате вечернего обстрела поселка Суземка Брянской области повреждения получило здание железнодорожного вокзала и пассажирская платформа. Пострадавших среди сотрудников железной дороги нет, пассажиров в здании вокзала в момент обстрела не было”, – говорится в сообщении.

В МЖД добавили, что прибытие пригородного электропоезда №6293 сообщением Жуковка – Суземка ожидается по графику.

Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

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