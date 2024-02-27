Володин назвал способ избавиться от статуса иноагента

У желающих избавиться от статуса иноагента и исправиться есть шанс, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. «”Тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть, можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран”, – приводит РИА Новости слова Володина.

Ранее радио Sputnik сообщало о предложении музыканта и депутата Госдумы Дениса Майданова принять закон о лишении доступа иноагентов к соцсетям.

Взято отсюда.