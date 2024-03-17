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Володин поздравил Путина с победой на выборах президента России

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Володин поздравил Путина с победой на выборах президента России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.«

"Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина! Это победа всех граждан нашей страны! Сильный Президент – сильная Россия!" – написал Володин в Telegram-канале.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что результат на выборах превзошел ожидания. По его словам, это ответ тем, кто делал все, чтобы Россия не стала сильной, стремился развалить ее.«

"Наши противники понимают: Путин – преимущество России. Поэтому основные нападки и удары наносились по нему. Будущее есть только у независимых государств. Россия с президентом Путиным станет еще сильнее", – подчеркнул Володин.

Он подчеркнул, что Вашингтону, Брюсселю и киевскому режиму в итоге не удалось запугать людей.«”Несмотря на угрозу жизни, жители Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии пришли на избирательные участки, сплотились вокруг президента, проголосовав за будущее нашей страны”, – добавил Володин.

Путин лидирует на выборах президента с результатом 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Ранее радио Sputnik опубликовало видео с очередью из россиян у избирательного участка на Пхукете.

Взято отсюда.

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