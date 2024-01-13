Володин рассказал о большом вкладе журналистов в развитие общества

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил журналистов с Днем российской печати, отметив их значительный вклад в развитие общества.

Профессиональный праздник российских журналистов был учрежден президиумом Верховного совета в 1991 году и отмечается 13 января.«

"Поздравляю всех журналистов с профессиональным праздником – Днем российской печати. СМИ объективно и правдиво освещают информацию. Вносят большой вклад в развитие общества. Обозначают проблемы, которые волнуют людей", – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Отдельно Володин отметил работу военных корреспондентов.«”Рискуя жизнью, они выполняют свой профессиональный долг”, – подчеркнул спикер ГД.

Председатель нижней палаты парламента пожелал всем представителям журналистского сообщества творческих успехов.

Радио Sputnik сообщило, что молодым ученым вручили премию правительства Москвы.

Взято отсюда.