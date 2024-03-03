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Волонтеры подарят жительницам Москвы более 150 тысяч цветов к 8 Марта

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Волонтеры подарят жительницам Москвы более 150 тысяч цветов к 8 Марта

В Москве с 5 по 8 марта состоится традиционная акция “Вам, любимые”, приуроченная к Международному женскому дню, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. «”Более 500 столичных волонтеров и представителей молодежных объединений Москвы поздравят жительниц города и подарят им около 150 тысяч цветов. Акция пройдет более чем на 100 городских площадках”, – говорится в сообщении.

Волонтеры будут дарить москвичкам цветы в парке “Зарядье”, на ВДНХ, в Парке Горького, у Большого театра, на Триумфальной площади и других площадках города.

Также участники акции поздравят сотрудниц столичной системы 112, единого центра поддержки участников СВО и их семей, волонтеров и специалистов Международной выставки-форума “Россия”, представительниц учреждений культуры и сотрудниц офисов “Мои документы”.

Кроме того, 5 и 8 марта волонтеры совместно с сотрудниками ГИБДД в рамках акции “Букет для автоледи” поздравят женщин-автолюбительниц, отмечает РИАМО.

Радио Sputnik сообщало, что в Москве стартовала неделя моды.

Взято отсюда.

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