Воробьев анонсировал работы по очистке водоемов в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в текущем году будет проведена очистка 27 водоемов, говорится в материале интернет-издания “Подмосковье сегодня”.

По словам губернатора, это 14 объектов, включенных в программу “100 прудов и озер”, и 13 прудов, состояние которых вызывает наибольшую обеспокоенность местных жителей.«

"У нас в Подмосковье почти две тысячи озер, тысяча прудов, около 130 обводненных карьеров. Каждый год их посещают порядка 15 миллионов человек. Наша задача — сделать так, чтобы отдых у воды был комфортный и безопасный", – приводит интернет-издание слова губернатора.

В статье говорится, что специалисты с помощью спецтехники скосят камыш, уберут мусор со дна и поверхности воды, удалят находящиеся неподалеку аварийно-опасные деревья.

Накануне радио Sputnik писало, что в Подмосковье стартовала подготовка к осенне-зимнему периоду.

Взято отсюда.