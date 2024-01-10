Воробьев: детей из Климовска отправят в Наро-Фоминск

Детей из Климовска временно разместят в оздоровительном лагере “Литвиново” в Наро-Фоминске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.«

"Понимаем, что для семей с детьми происходящее – особенный стресс. Поэтому предложили им поехать в детский лагерь "Литвиново" в Наро-Фоминске. Пока путевки оформили на 95 детей и 15 родителей. Ограничений нет. Дети уже на месте, сейчас обедают", – написал Воробьев в Telegram-канале.

Из-за аварии на котельной в Климовске 173 дома остались без отопления. Полностью отопление восстановят в среду утром, пообещал глава региона.

По словам губернатора, трудности в оперативном восстановлении подачи тепла создают ветхие сети, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что, по словам Воробьева, большая часть домов в Климовске, снова отапливается.

Взято отсюда.