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Воробьев исполнил мечты детей о велосипедах, катании на танке и вертолете

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Воробьев исполнил мечты детей о велосипедах, катании на танке и вертолете

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался об исполненных мечтах нескольких детей в рамках акции “Елка желаний”.«”Первое желание – велосипед для 3-летнего Тимофея из пос. Седово Новоазовского района – одной из наших подшефных территорий (ДНР, – ред.). Подарок Тимофею уже доставили”, – приводит фрагмент публикации РИАМО.

Сообщается, что о велосипеде мечтали еще двое ребят – 14-летняя Арина из Серебряных Прудов уже дождалась подарка, а 4-летний Слава из Монина получит его в ближайшее время.«”Восьмилетний Матвей из Ивантеевки мечтал прокатиться на танке. Желание исполнили в Таманской дивизии – здесь Матвей с мамой проехали на прославленном танке Т-80 “Алеша”. Экипажу этого танка присвоили звания Героев России и вручили Золотые звезды за уничтожение вражеской техники на СВО. Бойцы также спасли жизнь товарищам, отбуксировав поврежденный танк в безопасное место”, – рассказал глава региона.

Кроме того, семье 14-летнего Димы из Балашихи передали шведскую стенку.«”Одиннадцатилетний Саша из рабочего поселка им. Воровского в Богородском округе мечтал о полете на вертолете. Такое желание появилось не просто так – папа мальчика служил в ВДВ и часто летал. В полет Саша отправился вместе со своей мамой Викторией”, – сообщил Воробьев.

Ранее радио Sputnik рассказало, что глава МИД РФ Сергей Лавров исполнил мечту юного шахматиста о партии с Карякиным.

Взято отсюда.

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