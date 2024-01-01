Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Новым годом бойцов группировки войск “Запад”.

Он отметил, что получил эту просьбу от заместителя командира Таманской дивизии.«”Парни, мы вами гордимся. Пока вы защищаете нашу страну, наш долг – защищать ваши семьи, делать все, чтобы ваши родные и близкие были не одни”, – написал в Telegram-канале глава региона.

Воробьев обратил внимание, что в области функционирует филиал Фонда “Защитники Отечества”, где бойцы и члены их семей могут получить необходимую помощь с оформлением документов и льгот, реабилитацией.«”Парни, возвращайтесь домой как можно скорее. Мы вас всех ждем с победой!” – цитирует губернатора интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск в зоне СВО.

Взято отсюда.