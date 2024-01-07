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Воробьев рассказал о ситуации с домами в Подольске, остающимися без тепла

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Воробьев рассказал о ситуации с домами в Подольске, остающимися без тепла

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ситуацию в Подольске, где двое суток отсутствует отопление в жилых домах.

Губернатор отметил, что ЧП произошло из-за владельца частной котельной, который допустил аварию на объекте. В результате без отопления в микрорайоне Климовск остались 170 домов. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья, отметил Воробьев.

Накануне удалось запустить первый котел и вернуть отопление в две очереди домов.«

"Двое суток работаем в Климовске — где тяжелая ситуация с отоплением. Здесь развернут оперативный штаб. Мы бросили все силы и средства, чтобы как можно скорее решить проблему и подать тепло во все квартиры микрорайона <…> В самое ближайшее время мы запустим второй котел на 20 гкал на котельной завода. Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди – ожидаем это к середине дня", – рассказал Воробьев в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что сейчас устранение последствий аварии является приоритетом, службы Подмосковья делают все возможное, чтобы вернуть тепло в дома.

Радио Sputnik сообщало, что на северо-востоке Москвы восстановили электроснабжение домов.

Взято отсюда.

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