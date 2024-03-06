Воробьев: решено отказаться от строительства дублера Щелковского шоссе

Власти Подмосковья вместе с федеральными властями рассматривают вариант расширения Щелковского шоссе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, ни один вариант строительства дублера магистрали не подошел.«”Поэтому вместе с федеральными коллегами вместо строительства дублера прорабатываем вопрос расширения Щелковского шоссе”, – написал губернатор в Telegram-канале.

Он отметил, что загруженность на Щелковском шоссе составляет 126 тысяч машин в сутки, в часы пик пробки достигают 8-9 баллов.«”Сейчас Щелковское шоссе в районе Балашихи – это всего две полосы”, – отметил Воробьев.

Губернатор назвал новый проект очень важным, потому что он позволит улучшить транспортную доступность для миллиона человек жителей Балашихи, Щелково, Фрязино, Лосино-Петровского, Черноголовки, Звездного городка, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik также сообщало, что губернатор Воробьев проверил ход строительства автодороги в Люберцах.

Взято отсюда.