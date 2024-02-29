Воробьев: шесть представителей Подмосковья оказались в “Лидерах России”

В число победителей традиционного конкурса “Лидеры России” вошли шесть представителей Московской области, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.«”Это и программисты, и врачи, и благотворители. Надеюсь, что свои знания и компетенции они продолжат и дальше развивать, а новые, полезные инициативы помогут двигаться вперед и делать нашу страну сильнее”, – цитирует главу региона интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Всего среди победителей конкурса – более 100 управленцев из 31 региона, а также представители Бельгии и Сербии. Все они получили образовательный грант в размере миллиона рублей на освоение выбранной программы обучения в российских вузах, говорится на сайте губернатора Московской области.

Радио Sputnik также сообщало о регионах-лидерах по поддержке молодежного предпринимательства.

Взято отсюда.