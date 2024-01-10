Воробьев сообщил о планах построить в Климовске новую котельную

Возможность строительства дополнительной котельной в Климовске на случай непредвиденных обстоятельств рассматривается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее глава региона сообщал, что владелец частной котельной в Подольске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранители. В ликвидации последствий задействованы специалисты профильных предприятий из разных округов Подмосковья.

Всего в микрорайоне Климовск Подольска 173 дома оставались без отопления. В субботу, 6 января, был запущен один котел, теплом была обеспечена часть домов.

При этом проблемы на теплосетях были зафиксированы в других городских округах. Сейчас в подмосковном Климовске к теплоснабжению подключены 122 дома.«”Я дал команду рассмотреть возможность возведения альтернативной котельной, чтобы в Климовске мы не зависели только от одной. Поэтому рассматриваем резервный вариант, несмотря на то, что котельная патронного завода, которая теперь будет находиться в нашей собственности, имеет запас прочности. Мы лучше проработаем дополнительную возможность, чтобы закрыть тему с теплоснабжением”, – сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.

Радио Sputnik рассказало о будущем Климовского завода после аварии в котельной.

Взято отсюда.