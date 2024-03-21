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Воробьев: в Подмосковье откроют четыре путепровода возле станций МЦД

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Воробьев: в Подмосковье откроют четыре путепровода возле станций МЦД

В Подмосковье до конца текущего года планируют открыть четыре путепровода возле станций МЦД – в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В сентябре планируется запустить движение в районе платформы Быково (Раменский городской округ), в декабре – в Опалихе и Аникеевке (городской округ Красногорск) и Апрелевке (Наро-Фоминский), приводит сообщение пресс-службы губернатора РИАМО.

Ввод всех четырех путепроводов позволит улучшить транспортную доступность для четверти миллиона жителей Подмосковья, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Накануне радио Sputnik рассказало, как подмосковные водоемы готовят к летнему сезону.

Взято отсюда.

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