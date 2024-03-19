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Воронежская область ждет первые группы женщин и детей из Белгородчины

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Воронежская область ждет первые группы женщин и детей из Белгородчины

Воронежская область примет организованные группы женщин и детей из обстреливаемой со стороны ВСУ Белгородской области, сообщил представитель воронежского облправительства. «

"Сегодня в Воронежской области ждут первые организованные группы женщин и детей из Белгородчины. Всего должен приехать 41 человек. Их разместят в современном центре социализации "Хохольский". Также готовятся места для приема многодетных семей в других пансионатах региона", – приводит его слова РИА Новости.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что порядка девяти тысяч детей вывезут из региона из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Глава Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что регион примет многодетные семьи Белгородчины.

В Тамбовской области также заявили о подготовке к приему детей, которых эвакуируют из Белгородской области. С аналогичными заявлениями выступили власти Коми, Калужской области и Ставропольского края. «”В ближайшее время край готов принять до 1,5 тысячи детей из Белгородской области. Я поручил правительству края совместно с муниципалитетами проработать варианты размещения для ребят. Такие возможности в регионе есть”, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Накануне радио Sputnik сообщило, что дрон “Скат” помог обнаружить готовившуюся к атаке на Белгород РСЗО Vampire.

Взято отсюда.

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