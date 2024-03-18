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Воронежский губернатор Гусев: в регионе отменили режим атаки беспилотников

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Воронежский губернатор Гусев: в регионе отменили режим атаки беспилотников

В Воронежской области отменен режим опасности атаки беспилотниками, который вводился около 9 часов назад. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале 18 марта.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал он.

Предупреждение об опасности на территории области действовало всю ночь, об атаках со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сообщалось.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявляли, что Украина интенсифицировала атаки против России, чтобы получить от западных стран больше финансовой помощи и вооружений. Также в министерстве заявили, что непрекращающиеся обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны Украины направлены на срыв процесса выборов, а также на запугивание людей, чтобы лишить их возможности проголосовать.

До этого сообщалось, что росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.

Ранее власти назвали число обесточенных поселков под Белгородом из-за обстрелов ВСУ.

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