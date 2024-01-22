Восемнадцать летевших в Петербург самолетов направили на запасные аэродромы

Символика “Аэрофлота” на стойке в аэропорту “Пулково”. Архивное фото

. Восемнадцать самолетов, летевших в петербургский аэропорт Пулково, направлены на запасные аэродромы из-за непогоды, прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ранее управляющая компания аэропорта Пулково “Воздушные ворота Северной столицы” информировала, что в Петербурге до 6 утра прогнозируется штормовой ветер. Из-за сильных боковых порывов ветра прибытие и вылет рейсов задерживаются. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов. Часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы.

“Сегодня из-за погодных условий аэропорт Пулково приостановил работу на отправку и прием авиарейсов до улучшения ситуации. Восемнадцать самолетов, следующих в Санкт-Петербург, направлены на запасные аэродромы. Из Пулково на вылет задержаны рейсы в Екатеринбург, Москву, Казань, Красноярск, Нижневартовск, Новосибирск, Пермь, Сургут, Уфу и Челябинск”, – указывает надзорное ведомство.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту Пулково, обеспечение их напитками, питанием и размещение в гостинице.

город Горняк

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