Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о “сворованных выборах”, посоветовав ему организовать поиски принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

В Telegram-канале дипломат процитировала британского министра, заявившего, что выборы в России “своровали”, но “не украдут Украину”.

Шаппс, продолжила Захарова, добавил, что Лондон будет работать с союзниками, “чтобы остановить воровство за счет увеличения общей помощи Украине”.

Комментируя это высказывание, официальный представитель российского МИД отметила, что “мы у них ничего не крали”. «

"Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же всё у всех отбирать по праву "исключительности"", – подчеркнула Захарова.

Она задалась вопросом: “Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась?”. «”Ищите, Шаппс”, – посоветовала дипломат главе британского Минобороны.

Кенсингтонский дворец 17 января сообщил, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины медицинского вмешательства не назывались.

В распространенном заявлении уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее “личная медицинская информация оставалась конфиденциальной”. Все запланированные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены.

Супруга наследника британского престола принца Уильяма 10 марта поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания, высказанные ими за последние два месяца. К публикации было прикреплено фото, на котором Миддлтон сидит на стуле в окружении трех детей.

Позднее СМИ сообщили, что мировые новостные агентства отозвали ранее опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографию Миддлтон в окружении детей из опасений, что оно отредактировано.

Радио Sputnik также писало, что МИД России разоблачил фейки о голосовании на выборах президента России за рубежом.

Взято отсюда.