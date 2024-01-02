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Воздушная тревога на всей территории Украины продлилась почти 3,5 часа

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Воздушная тревога на всей территории Украины продлилась почти 3,5 часа

Воздушная тревога на всей территории Украины во вторник продолжалась почти 3,5 часа и была наиболее длительной за последнее время. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В настоящее время сирены звучат только в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

До этого сообщалось о перебоях с интернетом в Киеве.

Утром 2 января в украинской столице произошла серия взрывов, в результате которых нарушилось электроснабжение города. Компания ДТЭК позже уточнила, что частично нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах Киева. Издание «Страна.ua» предположило, что электроэнергию могли отключить превентивно.

Позднее взрывы в Киеве возобновились. При этом на всей территории Украины, в том числе и в столице, объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в Подольском районе горит складское здание. Огонь охватил площадь в 2 тыс. квадратных метров.

Ранее почти 260 тысяч киевлян остались без света после взрывов.

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