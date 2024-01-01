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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 1 января

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 1 января

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины днем 1 января. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены прозвучали в регионах практически одновременно. Уже к 12:21 тревога была объявлена на всей территории Украины.

Некоторое время стало известно, что в городе Чугуеве Харьковской области одно из предприятий получило повреждения в результате взрывов.

Также сообщалось, что объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Херсонской области, во Львове взрыв уничтожил музей посвященный украинскому националисту Роману Шухевичу.

Кроме того, вечером 31 декабря воздушная тревога объявлялась на большей части территории Украины. Сирены включились в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и других областях страны.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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