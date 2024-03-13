Воздушная тревога утром 13 марта объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации страны.

Тревога в обоих регионах была объявлена одновременно — в 9.25 мск.

В ночь на 13 марта сообщалось о взрывах в городе Сумы. Уже на тот момент в Сумской области звучали предупредительные сирены.

Серия взрывов произошла и в Кривом Роге. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении в Telegram, что Киев намерен причинить «ответные потери» России после взрывов в этом городе.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Путин назвал способ для минимизации потерь РФ в СВО.

Что думаешь? Комментарии