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Воздушная цель сбита на подлете к Белгороду, сообщил Гладков

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Воздушная цель сбита на подлете к Белгороду, сообщил Гладков

Система ПВО сработала над Белгородом, воздушная цель сбита на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил глава Белгородской области. «”Над Белгородом сработала наша система ПВО – сбита воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле”, – написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее радио Sputnik сообщило, что силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотника ВСУ в окрестностях Одинцова.

Взято отсюда.

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