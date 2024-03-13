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Возгорание на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано

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Возгорание на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано

Возгорание на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано, двум пострадавшим оказана медпомощь, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Ранее стало известно, что на расположенном в административном центре НПЗ в результате атаки четырех украинских дронов загорелись две емкости для переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров.«”Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировано. Есть двое пострадавших с ранениями рук. Оказана медпомощь, жизни людей ничего не угрожает. Благодарю все службы за оперативную и профессиональную работу”, – написал Малков в Telegram-канале.

В среду утром радио Sputnik также сообщало подробности новой атаки беспилотников ВСУ на Белгород.

Взято отсюда.

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